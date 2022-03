Terwijl types als Elon Musk mogelijkheden propageren om als mens Mars te koloniseren, zoeken andere avonturiers hun geluk elders. Op de bodem van de oceaan bijvoorbeeld.

Best gek eigenlijk, redeneren Fabian Cousteau en zijn medewerkers van Proteus Ocean Group, dat we zoveel geld steken in de ruimtevaart en de exploratie van het heelal, terwijl er hier op aarde nog zo veel te ontdekken is. Verreweg het grootste deel van de oceaanbodem is nog onbekend terrein. Er is genoeg om nog van alles te leren.

Illustratie: Ocean Learning Centre

Fabian Cousteau is de kleinzoon van Jacques Cousteau (zie kader), en hij wil een soort International Space Station (ISS) bouwen op de oceaanbodem. Allereerst als springplank voor meer ontdekkingen en later wellicht als startpunt voor menselijke bewoning van de oceaanbodem. Waarom als astronaut naar Mars gaan als we als aquanaut op de bodem van de oceaan kunnen leven.

Net als het ISS moet Proteus een bewoonbaar onderzoeksstation worden, een uitvalsbasis voor wetenschappers, onderzoekers en ondernemers met innovatieve (onderwater) ideeën, die er getest kunnen worden. Proteus moet een woonkamer krijgen, een keuken, werkplekken en slaapkamers.

De eerste basis is gepland in de buurt van Curaçao, op twintig meter diepte. Ondertussen is de zoektocht naar nieuwe locaties in de buurt van Amerika en Europa ook al in volle gang. Uiteindelijk moet er een heus netwerk ontstaan dat bakken met kennis over de oceaanbodem oplevert. Eind 2022 of begin 2023 moet worden gestart met de bouw van het eerste station.

Het bouwwerk wordt modulair gebouwd: de verschillende compartimenten zijn vast en los te ‘klikken’ om ze te kunnen vervangen zodra nieuwe technologie betere onderdelen mogelijk maakt. Het is de bedoeling om lokaal en duurzaam energie op te wekken.

Aanvankelijk worden het vooral onderzoekers die hun intrek nemen in Proteus. Er zijn nog geen concrete plannen om er een vakantieadresje voor aquatoeristen van te maken. En van permanente bewoning is ook nog geen sprake. Nog niet. Maar je weet maar nooit, als op het vaste land de bom valt en Mars dan nog niet bewoonbaar is, koloniseren we misschien wel eerst de oceaan.