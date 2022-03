De vonk 'Batterijen de gascentrales laten vervangen, dat is mijn doel' De kolen- en gascentrales overbodig maken. Als hem dat lukt met zijn gigabatterijen, zegt Lars Rupert (48), dan heeft hij zijn steentje bijgedragen aan een betere wereld. En is die burn-out vijf jaar terug niet voor niets geweest.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Batterijen de gascentrales laten vervangen, dat is mijn doel' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren