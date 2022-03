Auto Nieuwe auto’s, oud principe Het Formule 1-seizoen van 2022 begint morgen, in Bahrein, met robuuste nieuwe auto’s. Op het eerste gezicht zou je denken: nog steeds een monster op wielen. Maar feit is dat er een regelrevolutie heeft plaatsgevonden. Terug naar toen, als een sprong voorwaarts.

