Facebook is minder streng geworden met het toezicht op haatzaaien als het gaat om de Russische invasie in Oekraïne. In een aantal landen zijn oproepen tot geweld tegen Russische soldaten nu toegestaan en dat heeft tot een felle reactie van Moskou geleid. De Russische staatsaanklager probeert moederbedrijf Meta aan te merken als ‘extremistische organisatie’.

De stap van Facebook en Instagram, beide eigendom van Meta, kwam naar buiten via interne documenten waarin Reuters inzage kreeg. Het versoepelen van het toezicht is opvallend, in het verleden kreeg Facebook juist kritiek dat het te weinig doet tegen haatzaaien. De mensenrechtenraad van de Verenigde Naties noemde het besluit van het bedrijf ‘verontrustend’.

'Dood aan de Russische invallers'

Uitlatingen als 'dood aan de Russische invallers' waren voorheen niet toegestaan, maar in de meeste landen van Oost-Europa komen ze er nu wel doorheen. Volgens Reuters is gewelddadige taal richting de Russische president Vladimir Poetin ook geoorloofd. Meta gaf daar vrijdag geen details over toen het de verandering bevestigde tegenover het persbureau. Het gaat om een tijdelijke wijziging en alleen voor berichten 'binnen de context van de invasie in Oekraïne'. Het oproepen tot geweld tegen Russische burgers mag nog steeds niet, aldus het bedrijf.

Natali Helberger, hoogleraar recht en digitale technologie aan de UvA, is kritisch over de stap van Facebook. 'Het bedrijf gaat ineens haatzaaien toelaten tegen bepaalde personen. Het herinnert ons eraan hoe weinig controlemechanismen er zijn op beslissingen van deze aard bij het bedrijf. Vandaag is het haatzaaien tegen Russische soldaten. Wat is het morgen? Blijkbaar is het aan Facebook om te bepalen wie mag haatzaaien tegen wie. Dat vind ik wel problematisch.'

Helberger wijst erop dat er de afgelopen jaren 'intense discussies' zijn gevoerd over de rol van socialemediabedrijven. 'Ze hebben telkens gezegd een neutraal platform te zijn. Maar met zo'n besluit, hoe begrijpelijk het ook is bij zo'n oorlog, mengen ze zich heel actief in de discussie en zie je dat ze zoveel meer zijn dan dat.' Ze vraagt zich ook af hoe Facebook het gaat handhaven. 'Je richten tegen Russische soldaten mag wel, tegen krijgsgevangenen niet. Ik vraag me af of hun moderatiemethode dat onderscheid kan zien.'

Boosheid in Moskou

In Moskou heeft het besluit van Facebook (en Instagram) tot grote verontwaardiging geleid. Het Kremlin zegt dat als Facebook dit toestaat er 'drastische ingrepen volgen om de activiteiten van het bedrijf (in Rusland, red.) te beëindigen'. De Russische staat meldde een rechtszaak te zijn begonnen vanwege 'de illegale oproepen tot moord en geweld tegen burgers van Rusland door medewerkers van Meta'.

Volgens de Russische staatsaanklager moet Meta als ‘extremistische organisatie’ worden aangemerkt. ‘Met dergelijke acties versterkt het management van het bedrijf niet alleen het idee dat terroristische activiteiten zijn toegestaan, maar wakkert het ook haatzaaien en vijandigheid aan tegen burgers van Rusland’, aldus de Russische staatsaanklager vrijdag in een verklaring. Het is niet duidelijk wat het voor Meta betekent als het als 'extremistische organisatie' wordt aangemerkt, aldus Reuters.

Facebook is in Rusland al ruim een week niet meer toegankelijk, net als Twitter. Rusland besloot de sociale netwerken te blokkeren nadat ze Russische staatsmedia zoals RT (Russia Today) in de ban hadden gedaan. Instagram wordt ook geblokkeerd, maakte de Russische overheid vrijdag bekend. WhatsApp blijft nog wel beschikbaar in het land. Meta staat vrijdag 3,3% in de min, op een Nasdaq die licht verliest.