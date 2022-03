Tech en media De grootste industrie ter wereld wordt eindelijk digitaal De vastgoedsector loopt flink achter wat digitalisering betreft. Maar de laatste jaren begint de technologie die de traditionele sector kan moderniseren, ofwel ontwrichten, op stoom te raken. In 2021 ging $22 mrd naar start-ups in de ‘proptech’ — de ‘property technology’.

