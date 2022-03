Nieuws in Cijfers Particulier stuwt verkoop elektrische auto Sinds 2017 zit de verkoop van elektrische auto's in de lift. Particuliere auto's maken daar een steeds groter aandeel van uit, zo blijkt uit cijfers van Bovag en de RAI Vereniging. De steeds betere betaalbaarheid door subsidie en de introductie van nieuwe modellen verklaart die groei.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Particulier stuwt verkoop elektrische auto Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren