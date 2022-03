Tech en media Kunstmatige boekrecensie wekt woede recensenten Kan een bibliotheek met behulp van kunstmatige intelligentie boeken aanschaffen? NBD Biblion denkt van wel. De hofleverancier van boeken aan Nederlandse bibliotheken heeft de aanschafinformatie met behulp van software geautomatiseerd. De zevenhonderd recensenten die hun werk kwijtraken, denken er heel anders over.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Kunstmatige boekrecensie wekt woede recensenten Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren