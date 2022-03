Privacy en cybersecurity ‘Jeugdbende’ Lapsus$ gijzelt niet, maar steelt de grootste bedrijfsgeheimen gewoon Een mysterieuze hackersgroep heeft geen gijzelsoftware nodig om de grootste bedrijven doodsbang te maken. Chipgigant Nvidia, Samsung en Microsoft werden de afgelopen weken slachtoffer van de vermoedelijk jeugdige afpersers. Ondanks de arrestatie van enkele tieners moeten bedrijven zich zorgen maken, waarschuwen experts.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Jeugdbende’ Lapsus$ gijzelt niet, maar steelt de grootste bedrijfsgeheimen gewoon Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren