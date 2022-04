Tech en media Er is een aardbeving in aantocht voor big tech Brussel schaarde zich eind vorige maand achter een ingrijpende wet die de macht van grote techbedrijven moet intomen. Het wachten is op de exacte invulling ervan. Want wie gelden er straks als big tech? En hoeveel macht houden nationale toezichthouders? ‘Dit kon weleens een paradijs voor advocaten worden.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Er is een aardbeving in aantocht voor big tech Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren