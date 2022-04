Tech en media Kaspersky is geen oligarch, maar zit net zo in het nauw Kremlin-pion, een gevaar voor de veiligheid. De Russische antiviruspionier Eugene Kaspersky is wel wat aantijgingen gewend. Maar sinds de oorlog in Oekraïne stapelen ze zich wel heel hoog op. De oprichter van Kaspersky Lab, een door Rusland gekoesterde techparel, moet vol in de verdediging.

