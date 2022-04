Landbouw Biologische gewasbeschermers: groene ambities lopen vast in Brusselse molen Binnen acht jaar moet het gebruik van pesticiden zijn gehalveerd. Dat is een van de pijlers onder de Green Deal van de Europese Commissie. Maar juist Brussel staat het halen van dat ambitieuze doel in de weg, zegt het Nederlandse bedrijf Koppert, wereldmarktleider op het gebied van biologische gewasbescherming.

