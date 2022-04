Tech en media Hoe staat het ervoor met Tesla's zelfrijdende auto's? Tesla-ceo Elon Musk beloofde vorige week dat het softwarepakket Full Self Driving (FSD), waarmee de auto deels autonoom wordt, dit jaar beschikbaar wordt voor elke Noord-Amerikaanse gebruiker die er $12.000 voor over heeft. Maar hoe zelfrijdend is een Tesla dan echt, en hoe doet Tesla het vergeleken met de concurrentie?

