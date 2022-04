De vonk ‘Student zit niet meer te wachten op 100% klassikaal les’ Op het mbo kon Bernd van Woerden (28) zijn draai niet vinden. Hij haakte dan ook voortijdig af om zich te storten op het reclamebedrijfje dat hij ernaast had. Nu helpt hij met Brainstud mbo’s bij het aanbieden van verschillende soorten onderwijs.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: ‘Student zit niet meer te wachten op 100% klassikaal les’ Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren