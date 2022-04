Tech en media Wacht de muziekwereld na Spotify een volgende revolutie: nft's? Ineens zagen muzikanten tijdens de coronapandemie een nieuwe markt. Optreden kon niet meer, maar met de verkoop van liedjes voorzien van een digitaal eigendomsbewijs viel er toch nog wat te verdienen. Zijn deze nft's (non fungible tokens) een eendagsvlieg, of is er meer aan de hand? 'De band tussen artiest en fan wordt hersteld.'

