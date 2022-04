Tech en media Staatsingrijpen in Chinese private techsector is een donkere wolk boven Alibaba’s clouddienst China investeert de komende jaren fors om overheidsdiensten in de cloud te laten werken, maar laat de uitvoering ervan liever over aan bedrijven met goede banden met de overheid. Wat komt er terecht van de ambities van Alibaba om in clouddiensten een grote speler te worden? De kritiek die medeoprichter Jack Ma uitte op toezichthouders in het land blijft het bedrijf opbreken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Staatsingrijpen in Chinese private techsector is een donkere wolk boven Alibaba’s clouddienst Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren