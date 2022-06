Tech en media De chipindustrie heeft een klimaatprobleem Elektrische auto's, zonnepanelen en slimme sensoren: van technologie die nodig is om het klimaatprobleem aan te pakken zijn halfgeleiders het basisingrediënt. Maar de productie van die chips zelf is bepaald niet schoon. Als de industrie niet ingrijpt, loopt de uitstoot van het broeikasgas CO₂ uit de hand.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen