Kennis en innovatie Het kunstrif als ecologisch businessmodel De zee takelt af. Kunstmatige riffen kunnen het waterleven gezonder maken en Nederlandse ondernemers en wetenschappers springen daarop in. Ieder op een eigen manier. Wat bezielt al die rifbouwers? 'Golfbrekers, windparken en havens zijn prima middelen om het leven in zee te bevorderen.'

