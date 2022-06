Tech en media Lukt het Musk om ons te laten betalen voor sociale media? Het klinkt voor velen net zo onwaarschijnlijk als wonen op Mars: betalen voor sociale media. Maar als het aan Elon Musk ligt worden beide realiteit. Trekken we straks de portemonnee voor Twitter en andere sociale media, net als eerder voor nieuwssites en streamingdiensten?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Lukt het Musk om ons te laten betalen voor sociale media? Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren