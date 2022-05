De vonk 'Ik wilde een machine om zowel espresso als filterkoffie te maken' Koffie en innovatie, het gaat al samen sinds de begindagen van de espressomachine. Designer Serge de Warrimont ontwikkelde met Spinn Coffee een koffiemachine die niet zonder bonen en internet kan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Ik wilde een machine om zowel espresso als filterkoffie te maken' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren