Tech en media Kleine ondernemers hebben het zwaar in strijd om schaarse chips Kleine ondernemers worden nog zwaarder getroffen door het chiptekort dan grote. Zij zijn geen partij voor de grote chipproducenten, wachten eindeloos op onderdelen en verdienen niks. 'Grote bedrijven hebben lobby-afdelingen en advocaten die ze naar de chipmakers kunnen sturen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen