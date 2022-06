Kennis en innovatie Moeizaam duurzaam: de lange weg van ‘schattig’ naar ‘schaalbaar’ Er zijn talloze bedrijven die producten van organisch afval maken. Meestal blijven het bescheiden ondernemingen met een beperkte impact op milieu en samenleving. Hoe worden ze volwassen? Over Brabantse creativiteit, spieken bij de natuur en zuinige directies. 'Is één extra cent per duurzame Mars-wikkel echt te veel?'

