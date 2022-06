Arbeidsmarkt Hoe zijn dan wél meer jongeren in de techniek te krijgen? Aan clubs die zich inzetten voor meer technisch personeel geen gebrek. Maar de toestroom van technici blijft uit, bleek eerder uit een FD-analyse. Zowel de politiek als het bedrijfsleven roept dat de huidige krapte vraagt om maatregelen. Wat zijn die, én bij wie ligt de bal?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen