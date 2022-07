Tech en media Meer investeerders voor hightechbedrijven, 'maar het is nog lang niet genoeg' Het is notoir ingewikkeld voor hightechbedrijven om aan geld te komen. De laatste jaren lijkt de situatie aan te trekken: er zijn meer en grotere fondsen dan vijf jaar geleden en de overheid investeert mee. Maar het blijft behelpen, zeker vergeleken met China en de Verenigde Staten. 'Nederland moet van heel, heel ver komen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen