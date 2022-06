Milieu en klimaat

Kleding gemaakt van fruit: Italië industrialiseert zijn duurzame mode

In de vervuilende kledingindustrie is duurzaamheid al langer in de mode, maar de weg daarnaartoe is lang en diffuus. In productieland Italië zetten luxemerken massaal in op recycling en kleding gemaakt van sinaasappel, druif en appel.