Tech en media Nieuwe ceo Zonneveld moet geld van Invest-NL naar bedrijven laten rollen Staatsinvesteerder Invest-NL heeft Rinke Zonneveld benoemd als nieuwe ceo. Er was de afgelopen jaren geregeld kritiek op Invest-NL, onder meer op het vele investeren in fondsen in plaats van in bedrijven. Daar lijkt met Zonneveld verandering in te komen.

