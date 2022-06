De vonk 'Het wordt letterlijk een powerplant' Pas toen het productontwerper Ermi van Oers in haar eentje was gelukt om een lampje te laten branden op de energie van de Maas, namen wetenschappers haar serieus. Ze creëerde The Living Light, een lamp die brandt op de energie van een plant.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen