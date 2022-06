Biotechnologie Op zoek naar nieuwe wonderolie Palmolie is onmisbaar voor de voedings- en wasmiddelenindustrie. Maar de ontbossing die met de winning ervan gepaard gaat vormt een ernstige bedreiging voor klimaat en ecologie. Op kleine en grote schaal ontwikkelen bedrijven biotechnologische alternatieven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen