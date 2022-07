Tech en media Salesforce-futurist Peter Schwartz: 'Bedrijven worden steeds meer zakelijke diplomaten' Chief futures officer Peter Schwartz van techbedrijf Salesforce worstelt met de oorlog in Oekraïne. Relaties tussen landen en bedrijven zijn uit elkaar gespat. Boven Taiwan hangt een donderwolk. De toekomst: een 'multipolaire' wereld van telkens wisselende bondgenootschappen.

