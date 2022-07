Tech en media Niet alles draait om de iPhone en de Galaxy Een Britse nieuwkomer wil het opnemen tegen Apple en Samsung. De telefoon heet... Nothing. Zo zou Monty Python waarschijnlijk een kansloze missie uitbeelden. Hoewel? Zes van de tien verkochte telefoons in de wereld zijn niet van de dominante twee. Ook Nederland heeft een eigen telefoonmerk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen