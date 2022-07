Milieu en klimaat Voor klimaat en uit eigenbelang: Noorwegen aan de slag met afvang van CO2 Aan de westkust van Noorwegen wordt werk gemaakt van het afvangen en opslaan van CO2. Er is veel kennis over deze technologie die een onmisbare schakel wordt voor klimaatbescherming. De Noren kunnen processen van de afvang op industriële schaal laten testen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen