Tech en media Peiter Zatko is nog even fel als twintig jaar geleden Klokkenluider Peiter 'Mudge' Zatko verschijnt dinsdag voor een speciale Senaatscommissie die problemen met veiligheid en privacy bij Twitter onderzoekt. Eind jaren negentig werd Zatko bekend als de rockster onder de hackers toen hij de Amerikaanse overheid wees op de gevaren van internet. Zijn lange krullen is hij kwijt, maar zijn boodschap is niet veranderd.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen