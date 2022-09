Analyse Nepaccounts zijn niet alleen een obsessie van Elon Musk Al maanden ruziën Elon Musk en Twitter over het aantal nepaccounts bij het sociale netwerk. Ook concurrenten hebben last van nepprofielen. Waar komen ze vandaan en waartoe dienen ze? ‘Als het zo doorgaat weten we straks helemaal niet meer wie echt is op sociale media.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen