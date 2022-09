Zorg

Dankzij deze Rotterdamse Amerikaan beslist de computer straks zelf over oogtest

Michael Abramoff heeft een oogonderzoek voor diabetici volledig geautomatiseerd. Dat is niet zomaar kunstmatige intelligentie, het is autonóme kunstmatige intelligentie. De weg naar acceptatie door dokters, financiers en toezichthouders was en is lang. 'Maar als het sneller was gegaan, was het waarschijnlijk mislukt.'