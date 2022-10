De vonk • 15:26 ‘Boyan Slats Ocean Cleanup doet goed werk, maar het is geen echte businesscase’ Renol Vestergaard Haaien vallen hun prooi vaak van onderaf aan. De WasteShark van Richard Hardiman verslindt afval drijvend, op het wateroppervlak. Waar een terrasje pakken aan het ‘Waterfront‘ in Kaapstad allemaal toe kan leiden.

