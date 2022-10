Tech en media • 18:24 Beleggers waarschuwen Zuckerberg na nieuwe omzetdaling Jasper Houtman Na de tweede omzetdaling op rij en een halvering van de nettowinst, vonden beleggers in Meta het donderdag welletjes. Ze lieten ruim $80 mrd beurswaarde in rook opgaan. Zorgen over de advertentie-omzet en het geldverslindende metaversum overheersten. Topman Mark Zuckerberg vroeg om geduld: ‘We zijn met iets historisch bezig.’

