Het begon met een belofte: Nikola zou de transportsector voorgoed gaan veranderen. Met emissieloze vrachtwagens. Op conferenties, in interviews en op sociale media, overal waar hij kwam, herhaalde oprichter Trevor Milton zijn mantra. De twijfelaars: die zagen het allemaal verkeerd. Zijn uitvinding ging de wereld op zijn kop zetten.

In 2020 ging Nikola naar de beurs, nog voordat er ook maar één emissieloze vrachtwagen op de Amerikaanse wegen reed. Dat deed de start-up met een spac, een lege beurshuls. Milton wist Nikola naar ongekende hoogtes te brengen. Het bedrijf was op een gegeven moment met $30 mrd zelfs meer waard dan Ford.

Maar het bleek een kaartenhuis te zijn, gebouwd op leugens. Volgens de openbaar aanklager in New York had Milton over 'bijna alle facetten van zijn bedrijf' gelogen. De Amerikaanse ondernemer werd in oktober van dit jaar veroordeeld voor het misleiden van zijn investeerders.

Utah

In het tweede seizoen van de podcastserie Bad Bets probeert The Wall Street Journal-journalist Ben Foldy te ontrafelen waarom iedereen viel voor de belofte van Milton, terwijl Nikola nog geen vrachtwagen had verkocht.

Voor zijn zoektocht reist Foldy af naar St. George in het zuidwesten van Utah. Net als veel van de andere inwoners van het stadje groeit Milton op als een aanhanger van The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, oftewel de mormoonse kerk. Als onderdeel van zijn opvoeding gaat hij als missionaris naar Brazilië. Later worden dat reizen naar Puerto Rico om inbraakalarmen te verkopen. Verkopen blijkt zijn grote talent te zijn.

Een eigenschap die hem later goed van pas komt wanneer hij mensen uit zijn gemeenschap overtuigt in één van zijn eerdere ondernemingen te investeren. Foldy spreekt in de podcast met veel van die vroege investeerders. Zoals Rob Chambers, die met Milton op de middelbare school zat. Als student maakte hij $40.000 naar hem over, maar toen Milton het bedrijf voor miljoenen verkocht, kon de klasgenoot fluiten naar zijn geld. En zo eindigen de meeste verhalen van deze vroege investeerders. Milton belooft de wereld, maar kan het niet waarmaken. Een patroon dat zich blijft herhalen, totdat hij uiteindelijk in de gevangenis belandt.

Karakterschets

Met deze reportages weet Bad Bets zich te onderscheiden. Je gaat als luisteraar mee op roadtrip, met Foldy als gids. Hij leidt je langs de steden en plekken die Trevor Milton vormden als mens. Je leert de ondernemer beter kennen, maar als luisteraar blijf je wel met vragen zitten. Bijvoorbeeld: Waarom wilde iedereen zo graag in zijn leugens geloven, als hij op jonge leeftijd al liet zien dat hij onbetrouwbaar is? Pas in aflevering 3 komt de aanzet tot een antwoord: alle vrachtwagens emissieloos maken is zó moeilijk, dat je goud in handen hebt als het lukt.

Waar Trevor Milton zijn belofte niet kon waarmaken, doet The Wall Street Journal dat wel. Na een ijzersterk eerste seizoen van Bad Bets, is ook seizoen 2 zeker het beluisteren waard.

Jildou Beiboer is podcastredacteur van het FD.

