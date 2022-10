Tech en media • 20:37 Europees Twitter-alternatief Mastodon populair dankzij Elon Musk Stijn van Gils De beslissing van Elon Musk om van Twitter een vrijplaats van meningen te maken, geeft het Europese alternatief Mastodon een boost. Het veelal door vrijwilligers bestierde netwerk kan het aantal nieuwe aanmeldingen nauwelijks aan.

