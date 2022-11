Analyse • 11:40 Boete of uitkering? De overheid geeft haar algoritmes bloot Jasper Houtman Stukjes computercode nemen beslissingen die hele levens kunnen beïnvloeden. Dergelijke algoritmes liggen daarom onder het vergrootglas. Een verplicht register voor overheidsinstellingen en een waakhond die in januari begint, moeten de transparantie vergroten. ‘De mens heeft altijd het laatste woord.’

