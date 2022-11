Reportage • 12:11 De eindberging voor kernafval ligt 400 meter onder de grond Bert van Dijk Het kabinet wil twee grote nieuwe kerncentrales. Ook landen als Groot-Brittannië en Polen zetten in op meer kernenergie. Maar wat te doen met het hoogradioactieve afval? Het FD dook in een diepe tunnel in het Finse Onkalo, waar over twee jaar ’s werelds eerste eindberging voor kernafval opengaat. Kan Nederland dan wel zoals gepland tot 2130 wachten met zo'n voorziening? En wat vertellen we volgende generaties?

