De vonk • 14:00 'We hoorden: “Jeetje, jullie zijn hartstikke oud en dan beginnen jullie een start-up?'' Anna Dijkman Geïnspireerd door Netflix en de Champions League begon mediaondernemer en voormalig orkestdirecteur Rob Overman streamingplatform Symphony voor klassieke muziek. ‘Ik was 62. Het was nu of nooit.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen