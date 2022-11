Kennis en innovatie • 10:28 Nee, 'kleur-neutrale' software kan sollicitatie nog niet overnemen Philip Dröge Zou software kunnen zorgen voor een werkvloer waar meer plek is voor mensen uit minderheidsgroepen? De aanbieders van IT-systemen zeggen van wel, maar een wetenschapper schoffelt die claims keihard onderuit. 'Dit is pseudowetenschappelijke humbug.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen