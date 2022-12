De wereld in 2023 • 06:00 Wetenschappers gaan de plant opnieuw uitvinden (soort van) Stijn van Gils Wetenschappers zullen ook in 2023 spectaculaire ontdekkingen doen. In Wageningen werken onderzoekers aan een speciale bacterie die het broeikasgas CO₂ kan omzetten in suikers en eiwitten, zonder daarbij onnodig energie te verspillen. Ze kunnen daarmee taken van planten overnemen, maar dan efficiënter.

