Tech en media • 06:06 Hoe Semafor het klassieke nieuwsartikel wil openbreken (en The New York Times wil wegblazen) Jesse Beentjes Men neme een trits klinkende journalistieke namen, een lijstje prachtige beloftes en €25 mln investeringsgeld. Wat dat oplevert? Semafor, een hagelnieuw internationaal nieuwsmedium. ‘Global platform for breaking stories, analysis and video', noemt Semafor zichzelf. Moeten gevestigde mediamerken zich inderdaad zorgen maken?

