Analyse • 17:36 Techbedrijven maken kennis met de broekriem Jasper Houtman Jan Fred van Wijnen Grote ontslagrondes volgen elkaar op in de mondiale techsector. Nederland ontspringt de dans niet. Sendcloud en Messagebird zetten al het mes in de organisatie. De stijgende rente maakt de pijn erger.

