Analyse • 19:02 De Amerikaanse druk op Nederlands kabinet en ASML wordt steeds ondiplomatieker Sandra Olsthoorn Johan Leupen De Verenigde Staten sturen steeds zwaardere delegaties om Nederland te dwingen de export van machines van ASML verder aan banden te leggen. Door China van de toegang tot geavanceerde chips af te sluiten, willen de Amerikanen het Chinese leger op afstand houden. Voorlopig zwijgt Den Haag en blijft de chipmachinemaker inzetten op groei in China.

