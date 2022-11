Reportage • 12:14 Rwanda rijdt elektrisch, al is het met hindernissen Andrea Dijkstra De roep om duurzame energie in Afrika — die ook weer tijdens de recente klimaattop klonk — vindt al langer gehoor in Rwanda. Belastingvoordelen lokken makers van stekkerauto's en de eerste Rwandezen stappen al over op elektrisch. Maar het brengt uitdagingen mee. 'Er zijn hier pas twee openbare laadpalen.'

