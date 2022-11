Tech en media • 11:30 Hoelang houdt Musk het vol met Twitter? Jasper Houtman De hele wereld kijkt toe hoe Elon Musk Twitter op een nieuwe koers probeert te brengen. Met iedere beweging van de nieuwe piloot groeit de vrees voor het toestel. #RIPTwitter was al trending. Waar komt het mogelijk tot brokken?

