Profiel • 16:00 Een vliegtuig op waterstof en vakantie in de achtertuin Rémy Baurichter Met een vliegtuig dat volledig kan vliegen op vloeibaar waterstof in plaats van kerosine wil ingenieur Glenn Llewellyn Airbus van fossiele brandstoffen afhelpen. Verre toekomstdroom? Dat valt mee.

