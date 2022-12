06:00 De sneeuw smelt: kunnen we over tien jaar nog wel skiën? Renol Vestergaard Bergen zijn belangrijke toeristische trekpleisters in de winter. Met de opwarming van de aarde wordt de lokale economie in de ski-oorden bedreigd. De hoogte waarop het koud genoeg is voor een pak sneeuw is 400 meter gestegen. Sneeuwkanonnen zijn maar voor een deel een oplossing.

