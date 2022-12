De vonk • 12:14 Zelfs Argentijnen moeten aan Rivals 'hele plantaardige spiervleesproducten' Grieteke Meerman Het eerste stukje plantaardig vlees dat ze in het lab onder ogen kreeg, overtuigde Birgit Dekkers (31) meteen van de enorme potentie van ‘shear cell-technologie’. Ze nam zich voor om deze methode voor de vervaardiging van plantaardige vleesstructuren door te ontwikkelen voor de markt. Twee jaar later richtte ze een onderneming op.

